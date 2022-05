Absperrband am Tatortin Laguna Woods. (AP/dpa/Damian Dovarganes)

Wie die Staatsanwaltschaft des Bezirks Orange County mitteilte, wird dem Mann zudem versuchter Mord in fünf Fällen vorgeworfen. Der 68-Jährige - ein US-Bürger mit chinesischen Wurzeln - war nach Auffassung der Ermittler von Hass auf Menschen aus Taiwan geleitet. Er hatte in der Kirche einer taiwan-stämmigen Gemeinde in der Kleinstadt Laguna Woods um sich geschossen. Neben dem Toten gab es fünf Verletzte. Gläubige hatten den Schützen überwältigt und damit ein weiteres Blutvergießen verhindert.

Am vergangenen Sonntag war bereits der vermutlich rechtsradikale Täter des Angriffs in einem Supermarkt der Stadt Buffalo mit zehn Toten wegen Mordes angeklagt worden. US-Präsident Biden hatte gestern Angehörige der Opfer besucht. In einer Rede verdammte er Rassismus und versprach, sich weiter für schärfere Waffengesetze einzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.