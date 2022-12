Er gab an, aus einem "pathologischen Hass auf Ausländer" gehandelt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Anschließend habe er sich selbst das Leben nehmen wollen. Nach Angaben der Behörde sagte der Verdächtige den Ermittlern, ein Einbruch in seinem Zuhause 2016 habe bei ihm einen Hass auf Ausländer ausgelöst, der krankhaft geworden sei. Der 69-Jährige wurde am Tatort vor einem kurdischen Kulturzentrum festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Bei dem Angriff waren am Freitag drei Menschen getötet worden.

Diese Nachricht wurde am 25.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.