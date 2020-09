Die Bundesregierung und die EU haben die Hinrichtung des iranischen Ringers Navid Afkari scharf verurteilt.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte, man sei entsetzt darüber, dass die Todesstrafe gegen den Sportler vollstreckt worden sei. Es habe erhebliche Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens gegeben. Die Bundesregierung hatte sich laut der Sprecherin mehrfach auf hoher diplomatischer Ebene in Teheran für die Aussetzung des Todesurteils eingesetzt. Ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Borrell sagte, die Todesstrafe werde von der EU unter allen Umständen abgelehnt. Die Staatengemeinschaft werde in der Frage weiter versuchen, auf den Iran einzuwirken und auch einzelne Fälle ansprechen.



Afkari war am Wochenende hingerichtet worden, weil er 2018 einen Sicherheitsbeamten getötet haben soll. Das angebliche Geständnis wurde nach Darstellung von Menschenrechtsorganisationen erzwungen.

Diese Nachricht wurde am 14.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.