Die Zahl der Hinrichtungen in den USA hat 2020 den niedrigsten Stand seit 29 Jahren erreicht.

Nach einem Bericht des Informationszentrums für die Todesstrafe wurden in diesem Jahr 17 Häftlinge hingerichtet. Zuletzt wurde diese Zahl 1991 unterschritten, als in den USA binnen eines Jahres 14 Hinrichtungen stattfanden. Die Organisation sprach von einer "Langzeit-Entwicklung". Dazu beigetragen hätten unter anderem die Abschaffung der Todesstrafe im Bundesstaat Colorado, die Ernennung mehrerer Gegner der Todesstrafe zu Bundesanwälten sowie die Auswirkungen der Corona-Pandemie.



Demgegenüber versuche der scheidende US-Präsident Trump, kurz vor dem Ende seiner Amtszeit noch möglichst viele Hinrichtungen vollstrecken zu lassen. Das habe die Zahl maßgeblich erhöht. Erstmals in der Geschichte der USA hätten die Bundesbehörden mehr Vollstreckungen angeordnet als alle US-Bundesstaaten zusammen.

Diese Nachricht wurde am 16.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.