Der deutsche Pharmakonzern Fresenius Kabi ist vor einem US-Gericht in Chicago mit dem Versuch gescheitert, die geplante Hinrichtung eines Straftäters zu stoppen.

Der Konzern hatte argumentiert, er könne nicht zulassen, dass bei der Hinrichtung per Giftspritze zwei seiner Präparate zum Einsatz kommen. Dies würde den Ruf des Unternehmens schädigen, weil in Europa viele Menschen die Todesstrafe ablehnten.



Am Dienstag soll ein wegen Mordes Verurteilter mit einer Giftmischung aus vier verschiedenen Mitteln hingerichtet werden. Woher die Mittel stammen, geben die Behörden nicht bekannt. Fresenius Kabi vermutet, dass zwei der Präparate aus seiner Produktion stammten.