In den USA hat Bundesrichterin Tanya Chutkan die ersten Hinrichtungen auf Bundesebene seit 17 Jahren ausgesetzt.

Sie wies das Justizministerium an, insgesamt vier geplante Exekutionen zu verschieben. Die erste davon sollte weniger als sieben Stunden später stattfinden. Chutkan erklärte, Klagen gegen die Hinrichtungsart mit einer Giftmischung hätten Aussicht auf Erfolg. Den wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge dürfte diese bei den Verurteilten "extreme Schmerzen und unnötiges Leid" verursachen. Das könne gegen das in der Verfassung verankerte Verbot von "grausamen und ungewöhnlichen" Strafen verstoßen. Das Justizminister kündigte Berufung an.



Die Regierung von Präsident Trump hatte einige Monate nach Amtseinführung damit begonnen, das unter seinem Vorgänger Obama faktisch eingeführte Moratorium von Hinrichtungen auf Bundesebene aufzuheben. In den USA entscheiden die einzelnen Bundesstaaten darüber, ob die Todesstrafe in ihrer Rechtssprechung angewandt wird. Exekutionen auf Bundesebene sind im Vergleich dazu selten: Seit 1963 wurden drei Urteile vollstreckt, zuletzt 2003. Gegenwärtig sind 62 Menschen in den Todeszellen in Terre Haute inhaftiert.



Zwar steigt in den USA der Anteil der Menschen, die die Todesstrafe ablehnen. Eine Umfrage des Pew Instituts fand 2018 jedoch eine Zustimmung von 54 Prozent bei Mordfällen.