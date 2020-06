In Kassel und Wiesbaden wird heute an den vor einem Jahr ermordeten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke erinnert.

Das "Kasseler Bündnis gegen Rechts" lädt dazu ein, vor dem Regierungspräsidium Blumen niederzulegen. Die Bürgerinitiative "Offen für Vielfalt" hat zudem Plakate mit der Aufschrift "Demokratische Werte sind unsterblich" verteilt und dazu aufgerufen, diese sichtbar aufzuhängen. In der Staatskanzlei in Wiesbaden gibt es eine Kranzniederlegung. Öffentliche Gedenkveranstaltungen sind wegen der Corona-Pandemie nicht geplant. Bereits gestern hatte

Hessens Ministerpräsident Bouffier aber am Grab einen Kranz niedergelegt und die Verdienste des CDU-Politikers gewürdigt.



Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni 2019 auf der Terrasse seines Wohnhauses erschossen worden. Angeklagt ist der Rechtsextreme Stephan E. Er hatte die Tat zunächst zugegeben, sein Geständnis später aber wieder zurückgezogen.