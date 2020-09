Der fünfte Todestag des syrischen Flüchtlingsjungen Alan Kurdi unterstreicht nach Worten des Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford-Strohm, die anhaltende Dringlichkeit ziviler Seenotrettung.

Der damals Dreijährige, dessen Leichnam an einen Meeresstrand gespült wurde, habe sterben müssen, weil niemand da gewesen sei, um ihn zu retten, teilte der EKD-Chef auf Facebook mit. Wer besser verstehen wolle, warum die evangelische Kirche die zivile Seenotrettung so aktiv unterstütze, müsse sich noch einmal der Härte des Bildes aussetzen, das heute genau vor fünf Jahren an einem türkischen Strand entstanden und um die Welt gegangen sei. Ihm als Opa eines kleinen Jungen treibe es immer noch die Tränen in die Augen.



Alan Kurdi war am 2. September 2015 ertrunken. Ein Foto zeigt den toten Jungen, bekleidet mit rotem T-Shirt und blauen Shorts, auf dem Bauch liegend am Strand.