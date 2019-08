US-Präsident Trump hat die tödlichen Schusswaffenangriffe in El Paso und Dayton als "Angriff auf die Nation" und "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" bezeichnet. Der Präsident kündigte mehrere Gesetzesinitiativen an.

Unter anderem soll in Zukunft auf Hassverbrechen in Form von Massenmord zwingend die Todesstrafe stehen. Die Täter müssten schnell hingerichtet werden, fügte Trump hinzu. Zudem sprach er sich für strengere Überprüfungen von Waffenkäufern aus, nannte aber keine Details.

Trump: Ideologie der weißen Vorherrschaft verurteilen

Trump sagte in Washington, die USA müssten Rassismus und die Ideologie einer weißen Vorherrschaft verurteilen. Hass habe in Amerika keinen Platz.



In der texanischen Grenzstadt El Paso und in Dayton in Ohio waren am Wochenende 29 Menschen getötet worden. In El Paso gehen die Ermittler von einem rassistischen Motiv des Täters aus.