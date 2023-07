Mitglieder der Palästinenser-Organisation Fatah im Flüchtlingslager Ein el-Hilweh (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mohammad Zaatari)

Desweiteren seien zwei Soldaten verletzt worden, erklärte ein libanesischer Militärsprecher. In dem Lager kommt es bereits seit Samstag wiederholt zu Zusammenstößen zwischen islamistischen Kämpfern und der Palästinenserorganisation Fatah. Zuvor war ein Fatah-Kommandeur getötet worden. Eine am Sonntag ausgehandelte Waffenruhe wurde nicht eingehalten. Nach Angaben des für die Region zuständigen Parlamentariers Saad wurde am Nachmittag eine erneute Feuerpause sowie eine Untersuchung des mutmaßlichen Attentats vereinbart.

In dem Lager Ein el-Hilweh im südlichen Libanon kam es in der Vergangenheit schon mehrfach zu Kämpfen zwischen Palästinenserorganisationen und militanten Extremisten, die dort Unterschlupf suchen. Die Fatah ist die wichtigste politische Organisation im vom Israel besetzten Westjordanland und stellt dort den Präsidenten der Autonomiebehörde, Abbas.

