Neue Erkenntnisse

Der Polizeiwissenschaftler und Kriminologe Thomas Feltes. (imago / Hoffmann)

Der Professor von der Ruhr-Uni Bochum sagte dem WDR , der Elektroschocker der Polizei müsse bei dem Jungen heftige Schmerzen verursacht haben. In einer Schmerzreaktion, in der er sich gekrümmt hätte, hätte er niemanden angreifen können. Von daher könne man dann auch nicht mehr von einer Notwehrlage sprechen. Feltes zog zudem in Zweifel, dass für die Polizisten Gefahr bestanden habe. Der Tatort sei umzäunt gewesen, sodass der Junge dort gar nicht weggekonnt hätte.

Der FDP-Politiker Lürbke hob hervor, der Junge habe außerdem nicht unter Drogen gestanden. Das heißt, jeder wäre wahrscheinlich in so einer Situation aufgesprungen, um sich zu befreien. Er konnte aber nur in Richtung der Polizeibeamten laufen. Und da stelle sich die Frage, ob diese das berücksichtigt hätten.

Toxikologisches Gutachten

Ein toxikologisches Gutachten hat mehreren Medienberichten zufolge ergeben, dass der 16-jährige Mouhamed Dramé weder Alkohol noch Drogen im Blut hatte. Das gehe aus einer Vorlage für den Landtag in Nordrhein-Westfalen hervor, wo der Fall untersucht wird. Es stand bislang die Vermutung im Raum, dass der Junge sich bei dem Vorfall im August zum Beispiel wegen Drogeneinflusses trotz Taser-Beschusses weiter vorwärts bewegt haben könnte. Nach früheren Angaben war der Jugendliche, der ein Messer in der Hand gehalten hatte, von den Polizeibeamten zunächst mit Pfefferspray besprüht worden.

Reul warnte zuletzt vor voreiligen Schlüssen

Innenminister Reul hatte im August vor voreiligen Schlüssen gewarnt. Der Einsatz werde sorgfältig geprüft und aufgeklärt, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk . Messerangriffe gehörten zu den gefährlichsten Polizeieinsätzen überhaupt. In Dortmund sei es nicht gelungen, den 16-Jährigen, der sich mit dem Messer offenbar selbst töten wollte, mit anderen Mitteln wie Reizgas und Taser von seinem Vorhaben abzubringen. Zudem habe er sich ersten Erkenntnissen zufolge mit dem Messer auf die Polizisten zubewegt. In einer solchen Gefahrenlage müssten diese in Sekundenschnelle eine Entscheidung treffen, erklärte Reul.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.