Neue Erkenntnisse

Der Professor von der Ruhr-Uni Bochum sagte dem WDR , der Elektroschocker der Polizei müsse bei dem Jungen heftige Schmerzen verursacht haben. In einer Schmerzreaktion, in der er sich gekrümmt hätte, hätte er niemanden angreifen können. Von daher könne man dann auch nicht mehr von einer Notwehrlage sprechen. Der FDP-Politiker Lürbke hob hervor, der Junge habe außerdem nicht unter Drogen gestanden. Das heißt, jeder wäre wahrscheinlich in so einer Situation aufgesprungen, um sich zu befreien. Er konnte aber nur in Richtung der Polizeibeamten laufen. Und da stelle sich die Frage, ob diese das berücksichtigt hätten.