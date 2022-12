Paris

Tödliche Schüsse auf Kurden laut Higaldo Tat eines Rechtsextremisten

Der Schusswaffenangriff auf ein kurdisches Zentrum in Paris mit drei Toten und mehreren Verletzten war nach Angaben von Bürgermeisterin Hidalgo die Tat eines Rechtsextremisten.Auf Twitter versicherte die Politikerin der kurdischen Gemeinschaft ihre Solidarität. Mehr denn je stehe Paris in diesen dunklen Stunden an ihrer Seite, erklärte Hidalgo.

23.12.2022