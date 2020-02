Nach den Schüssen im hessischen Hanau hat sich die Zahl der Todesopfer auf elf erhöht: Nach Polizeiangaben wurden der mutmaßliche Täter und eine weitere Person tot in einer Wohnung aufgefunden. Über die Hintergründe des Verbrechens ist noch nichts bekannt.

Die Polizei war nach Zeugenhinweisen auf ein Fluchtfahrzeug in die Wohnung eingedrungen; sie gehört dem mutmaßlichen Täter. Die Ursache der beiden Tode ist noch unklar; die Ermittlungen dauern an.



Zuvor waren an zwei Orten in Hanau nach jüngsten Angaben insgesamt neun Menschen durch Schüsse getötet worden. Zunächst hatten den Angaben zufolge Unbekannte bei einem Angriff auf eine Shisha-Bar in der Innenstadt mehrere Menschen erschossen. Danach wurden im Stadtteil Kesselstadt in einer weiteren Shisha-Bar ebenfalls mehrere Personen getötet. Die Hintergründe sind weiterhin unbekannt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.