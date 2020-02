Der mutmaßliche Täter von Hanau hatte nach Angaben von Generalbundesanwalt Frank eine zutiefst rassistische Gesinnung. Das habe die Auswertung von Videobotschaften und - wie er sagte - "einer Art Manifest" auf dessen Internetseite ergeben, erklärte Frank in Karlsruhe.

Seinen Angaben zufolge hatte der mutmaßliche Täter, ein 43-jähriger deutscher Staatsangehöriger, gestern Abend neun Personen erschossen, sowie sechs weitere verletzt. Unter ihnen waren sowohl ausländische als auch deutsche Staatsangehörige. Das Alter der Todesopfer lag zwischen 21 und 44 Jahren.



Frank sprach von einem Anschlag. Der Mann sei später neben seiner Mutter in seiner Wohnung tot aufgefunden worden - augenscheinlich erschossen. Bei den Ermittlungen solle nun herausgefunden werden, ob es Mitwisser oder Unterstützer gegeben habe.

Mahnwachen in Hanau und Berlin

Bundesinnenminister Seehofer, der sich gemeinsam mit Bundesjustizministerin Lambrecht an einem der Tatorte in der hessischen Stadt ein Bild von der Lage machte, erklärte, er werde mit den Innenministern der Länder darüber beraten, wie die Sicherheit vor allem bei öffentlichen Veranstaltungen in den nächsten Tagen gewährleistet werden könne. Zudem habe er Trauerbeflaggung für alle öffentlichen Gebäude in Deutschland angeordnet. Für den Abend sind Mahnwachen in Hanau und Berlin geplant.

Mann war Sportschütze

Der mutmaßliche Täter war Sportschütze. Er war nach Angaben des Deutschen Schützenbundes auch in einem Verein aktiv. Dieser bezeichnete den Mann als "eher ruhigen Typ". Er sei nicht mit ausländerfeindlichen Sprüchen aufgefallen.



Organisationen und Vereine warnten davor, den mutmaßlichen Täter als "psychisch kranken Einzeltäter" zu bezeichen. So betonte die Amadeo-Antoinio-Stiftung, auch wenn der Mann eine geistige Erkrankung gehabt habe, so vertrete er ein "geschlossenes rechtsextremes und rassistisches Weltbild, in dem verschwörungsideologische Elemente besonders ausgeprägt sind".