Nach den Schüssen im hessischen Hanau mit mehreren Todesopfern ist der mutmaßliche Täter tot aufgefunden worden. Die Leiche und ein weiterer Toter wurden in einer Wohnung gefunden, wie die Polizei bekanntgab. Über die Todesursache wurde nichts mitgeteilt; die Ermittlungen dauern an. Inzwischen wurden ein Bekennerschreiben und ein Video gefunden.

Die aktuellen Entwicklungen können Sie hier in unserem Liveblog verfolgen.



Der hessische Innenminister Beuth teilte im Landtag in Wiesbaden mit, der Generalbundesanwalt habe Hinweise auf eine terroristische Gewalttat. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei ein fremdenfeindliches Motiv gegeben. Darauf deute etwa eine Internetseite des mutmaßlichen Täters hin, auf der er sich ausländerfeindlich geäußert sowie Verschwörungstheorien verbreitet haben soll. Zudem soll er legal im Besitz einer Waffe und Sportschütze gewesen sein.



Der CDU-Politiker erklärte, bei dem mutmaßlichen Täter handele es sich um einen 43-jährigen Deutschen aus Hanau. Er sei zusammen mit seiner 72-jährigen Mutter tot in einer Wohnung aufgefunden worden. Polizeilich sei der mutmaßliche Täter noch nicht in Erscheinung getreten. Nach Informationen des WDR enthält das Bekennerschreiben rassistische Äußerungen. Der Verfasser schreibe etwa darüber, dass bestimme Volksgruppen bekämpft und getötet werden müssten.



Die Bundesregierung reagierte bestürzt auf die Geschehnisse in Hanau. Regierungssprecher Seibert schrieb ebenfalls auf Twitter, die Gedanken seien bei den Menschen in Hanau, in deren Mitte ein entsetzliches Verbrechen begangen wurde.

Tödliche Schüsse in Shisha-Bars

Die Polizei war nach Zeugenhinweisen auf ein Fluchtfahrzeug in die Wohnung des mutmaßlichen Täters eingedrungen. Zuvor waren an zwei Orten in Hanau insgesamt neun Menschen durch Schüsse getötet worden. Zunächst hatten Unbekannte bei einem Angriff auf eine Shisha-Bar in der Innenstadt mehrere Menschen erschossen. Danach wurden im Stadtteil Kesselstadt in einer weiteren Shisha-Bar ebenfalls mehrere Personen getötet. Es gab zudem Verletzte. Die Hintergründe sind weiterhin unbekannt. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.