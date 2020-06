Nach dem Tod eines afroamerikanischen US-Bürgers in Atlanta hat die Gerichtsmedizin ihr Gutachten vorgelegt.

Demnach starb der Mann durch zwei Schüsse in den Rücken. CNN berichtet, der Obduktionsbericht belege, dass der 27-Jährige Rayshard Brooks an Organschäden und Blutverlust durch die beiden Schussverletzungen gestorben sei. Der Tod des Mannes werde nun als Tötungsdelikt geführt.



Der Polizist, der den 27-jährigen am Freitagabend erschossen hatte, könnte wegen Mordes oder fahrlässiger Tötung vor Gericht kommen, erklärte die zuständige Staatsanwaltschaft. Brooks sei offenbar für niemanden eine Gefahr gewesen. Er hatte sich widersetzt, als mehrere Polizisten ihn in Gewahrsam nehmen wollten. Er nahm einem der Beamten eine Elektroschockpistole ab und zielte damit auf ihn. Brooks wurde niedergeschossen und starb im Krankenhaus.



Der Tod des Afroamerikaners führte zu neuen Protesten gegen rassistische Polizeigewalt und zu Ausschreitungen. Ein Schnellrestaurant in Atlanta wurde in Brand gesetzt, die Polizei nahm mindestens 36 Personen fest.