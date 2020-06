Nach dem tödlichen Polizeieinsatz gegen einen Afroamerikaner in Atlanta im US-Bundesstaat Georgia soll in den kommenden Tagen über eine Anklage entschieden werden.

Der Polizist, der den 27-jährigen Rayshard Brooks am Freitagabend erschossen hatte, könnte wegen Mordes oder fahrlässiger Tötung vor Gericht kommen. Das erklärte der zuständige Bezirksstaatsanwalt. Brooks sei offenbar für niemanden eine Gefahr gewesen. Dass der Polizeieinsatz gegen ihn dennoch zu seinem Tod geführt habe, erscheine unangemessen, sagte der Staatsanwalt dem Sender CNN.



Brooks hatte sich widersetzt, als mehrere Polizisten ihn in Gewahrsam nehmen wollten. Er nahm einem der Beamten eine Elektroschockpistole ab und zielte damit auf ihn. Brooks wurde niedergeschossen und starb im Krankenhaus.



Der Tod des Afroamerikaners führte zu neuen Protesten gegen rassistische Polizeigewalt und zu Ausschreitungen. Ein Schnellrestaurant in Atlanta wurde in Brand gesetzt, die Polizei nahm mindestens 36 Personen fest.