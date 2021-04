Bei dem tödlichen Schuss auf einen Afroamerikaner nahe Minneapolis hat eine US-Polizistin offenbar ihre Pistole mit einem Elektroschocker verwechselt.

Bei einer Pressekonferenz in Brooklyn Center im Bundesstaat Minnesota veröffentlichte die Polizei Bodycam-Aufnahmen. Beim Versuch der Festnahme des 20-jährigen ist zu hören, wie die Polizistin mehrfach "Taser" ruft, dann aber einen Schuss mit ihrer Dienstwaffe - und nicht mit einem Elektroschocker - abgibt. Die Polizei sprach von einer "versehentlichen Schussabgabe" und einem tragischen Tod.



Der Vorfall ereignete sich knapp ein Jahr nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis. In der Stadt gab es neue, teils gewaltsame Proteste.

