Nach dem Tod eines jungen Mannes in Köthen in Sachsen-Anhalt haben sich dort am Abend etwa 2.500 Demonstranten an einer fremdenfeindlichen Kundgebung beteiligt. Die Veranstaltung war von der Partei "Die Rechte" angemeldet worden. Auf der Kundgebung traten mehrere rechtsgerichtete Redner auf.

Einer der Redner sprach unter anderem von einem "Rassenkrieg gegen das deutsche Volk". Ein Korrespondent der französischen Zeitung "Le Monde" veröffentlichte ein Video im Internet, in dem Demonstrationsteilnehmer "Nationalsozialismus jetzt jetzt jetzt!" rufen. In Köthen versammelten sich auch etwa 200 Menschen zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus.



Zwei tatverdächtige Afghanen befinden sich nach dem Tod eines 22-Jährigen in Untersuchungshaft. Sie werden der Körperverletzung mit Todesfolge verdächtigt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Mann allerdings an Herzversagen gestorben, das nicht im Zusammenhang mit erlittenen Verletzungen stehe. Der Deutsche war offenbar in Streit mit den Verdächtigen geraten und wurde von ihnen angegriffen.