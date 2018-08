Die Staatsanwaltschaft hat nach der tödlichen Auseinandersetzung in Chemnitz Haftbefehl gegen zwei Personen beantragt.

Den Männern aus Syrien und dem Irak werde vorgeworfen, in der Nacht zum Sonntag mehrfach auf einen 35 Jahre alten Deutschen eingestochen zu haben, teilte die Behörde mit. Die Ermittlungen zum Motiv und zum Ablauf der Tat dauerten an.



Sachsens Innenminister Wöller hat die Vorfälle von Chemnitz scharf verurteilt. Das Vorgehen von Gewaltbereiten sei unerträglich, sagte der CDU-Politiker im ARD-Mittagsmagazin. Zudem wandte er sich gegen Stimmungsmache im Netz. Dort gebe es Spekulationen, Mutmaßungen und Falschmeldungen. Wöller mahnte Besonnenheit an. Die Geschehnisse müssten entlang der Tatsachen abgearbeitet und dann entsprechende Konsequenzen gezogen werden.



Die Bundesregierung sprach von einer Hetzjagd auf Menschen anderen Aussehens oder anderer Herkunft. So etwas habe in unserem Rechtsstaat keinen Platz, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Der Fall sei schrecklich, ergänzte er. Er werde nun von der Polizei aufgeklärt. "So und nicht anders geht man in einem Rechtsstaat mit Straftaten um", sagte Seibert.



Gestern waren rund 800 Menschen, darunter Rechtsextreme, durch die Innenstadt von Chemnitz gezogen. Einige skandierten ausländerfeindliche Parolen. "Spiegel Online" zitiert einen Journalisten, nach dessen Bericht der harte Kern der Menge in der Nähe der Zentralhaltestelle auf jeden losstürmte, der nicht deutsch ausgesehen habe. Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Ludwig zeigte sich entsetzt von den Ereignissen. Es sei schlimm, dass Leute sich versammelten und Menschen bedrohten.



Die Polizei in Chemnitz bereitet sich auf neue Kundgebungen vor, die heute stattfinden sollen. Im Internet gebe es verschiedene Aufrufe zu Demonstrationen, sagte eine Sprecherin. Erwartet werden Kundgebungen sowohl linker als auch rechter Gruppierungen. Am Nachmittag will sich auch Innenminister Wöller zu den Geschehnissen in Chemnitz äußern.