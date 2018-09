Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Räumungsarbeiten im Hambacher Forst nach dem Tod eines Journalisten bis auf weiteres ausgesetzt.

Innenminister Reul sagte in Düsseldorf, man könne jetzt nicht einfach so weitermachen. Der Journalist war von einer Hängebrücke aus großer Höhe abgestürzt und seinen Verletzungen erlegen. Er hatte das Leben der Braunkohlegegner in Baumhäusern seit Längerem dokumentiert.



In Düsseldorf wollen heute Umweltschützer dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Laschet einen Appell mit mehr als 500.000 Unterschriften überreichen. Darin wird die Rettung des Hambacher Forsts gefordert. Der Energiekonzern RWE will das Waldstück roden, um dort weitere Braunkohle abzubauen.