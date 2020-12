Nach dem tödlichen Unfall mit einer herabstürzenden Betonplatte auf der Autobahn 3 bei Köln im November gerät jetzt auch der "Landesbetrieb Straßen.NRW" in den Fokus der Ermittlungen.

In einem Bericht des Düsseldorfer Verkehrsministeriums an den Landtag heißt es, die Betonplatte hätte nie eingebaut werden dürfen. Insofern sei das Versäumnis des Landesbetriebs "mitursächlich" für den Unfall, bei dem eine Autofahrerin ums Leben kam.



Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Betonplatten mangelhaft angebracht. Laut Verkehrsministerium hatte das Bauunternehmen im Jahr 2007 die zu groß geratenen Platten mit einer improvisierten Konstruktion angeschraubt. Diese Schraube hatte sich bei einer Platte gelöst und zu dem Unfall geführt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt.



Der Landesbetrieb Straßenbau ist verantwortlich für die Planung, den Bau und den Betrieb des überörtlichen Straßennetzes in Nordrhein-Westfalen.

