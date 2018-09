Pro Asyl hat Äußerungen von Bundesinnenminister Seehofer im Zusammenhang mit dem Fall Sami A. scharf kritisiert.

In was für einem Land lebe man eigentlich, wenn der Bundesinnenminister sich über Straftaten freue, weil er Ausländer dann einfacher wieder loswerden könne, teilte der Verein aus Frankfurt am Main mit. Zuvor hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund in Bayern von einem neuen Tiefpunkt in der politischen Kultur Deutschlands gesprochen.



Hintergrund ist eine Bierzelt-Rede, die Seehofer bereits vor einem Monat im bayerischen Töging am Inn gehalten hatte. Wie erst jetzt öffentlich wurde, hatte er dabei auch gesagt, er sei froh, dass der mutmaßliche Leibwächter des ehemaligen Al-Kaida-Anführers Bin Laden außer Landes sei. Dann führte Seehofer wörtlich aus: "Und ich bin auch froh über jeden, der bei uns in Deutschland straftätig wird und aus dem Ausland stammt. Auch die müssen das Land verlassen." - Seehofer steht derzeit zudem wegen seiner Äußerung, die Migrationsfrage sei die Mutter aller politischen Probleme, in der Kritik.



Der Fall Sami A. hatte für breite Diskussionen gesorgt. Der Islamist war von Deutschland in sein Heimatland Tunesien abgeschoben worden, laut einem Gerichtsurteil war das aber rechtswidrig. Seehofer betonte, die Entscheidung der Justiz sei zu akzeptieren, ganz gleich, ob man sie nachvollziehen könne oder nicht.