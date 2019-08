Bundesjustizministerin Lambrecht hat die jüngsten Äußerungen des Aufsichtsratsvorsitzenden von Schalke 04, Tönnies, kritisiert.

Die SPD-Politikerin sagte der Funke-Mediengruppe, wer "dumpfen Rassismus" verbreite, stelle sich "gegen hunderttausende Fußballfans". Die Mehrheit hingegen stehe "für Menschlichkeit und Toleranz".



Der Deutsche Fußballbund kündigte an, dass sich die Ethikkommission des Verbandes Mitte des Monats mit den Worten Tönnies' befassen werde.



Der Aufsichtsratschef des Bundesligisten Schalke 04 hatte in einer Rede gesagt, würden jährlich 20 Kraftwerke in Afrika finanziert, würden Afrikaner aufhören, Bäume zu fällen und nicht mehr, wenn es dunkel sei, Kinder produzieren. Tönnies hatte um Entschuldigung gebeten, als Presseberichte darüber veröffentlicht wurden.