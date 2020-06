Nach einem Corona-Ausbruch beim Schlachtereibetrieb Tönnies in Nordrhein-Westfalen gibt es jetzt 730 registrierte Neuinfektionen.

Das bestätigte ein Sprecher des Kreises Gütersloh. Gut 1.100 Ergebnisse des Reihentests seien bereits ausgewertet. Im Tönnies-Stammwerk in Rheda-Wiedenbrück müssen in den nächsten Tagen noch rund 5.300 Mitarbeiter untersucht werden.



Der Kreis hat deshalb die Bundeswehr um Hilfe gebeten. Die Soldaten sollen bei der Durchführung des Reihentests unterstützen. Bislang hatten das Rote Kreuz und die Malteser geholfen. Diese Organisationen stießen den Angaben zufolge aber an ihre Grenzen.