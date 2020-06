Im Zusammenhang mit dem Coronavirus-Ausbruch beim Schlachtbetrieb Tönnies hat der Kreis Gütersloh die Bundeswehr um Hilfe gebeten.

Soldaten sollen bei einem Reihentest auf Corona-Infektionen am Stammsitz des Unternehmens in Rheda-Wiedenbrück Unterstützung leisten, teilte eine Sprecherin des Landrats mit. Bislang hatten das Rote Kreuz und die Malteser geholfen. Diese Organisationen stießen den Angaben zufolge aber an ihre Grenzen. Es gehe um mehr als 20 Soldaten, die morgen nach Gütersloh geschickt werden sollten, wie es hieß.



Nach Angaben eines Konzern-Sprechers sollen pro Tag 1.500 bis 2.000 Mitarbeiter auf das Corona-Virus getestet werden.