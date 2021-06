Im Prozess um die Tötung des Afroamerikaners George Floyd hat die Staatsanwaltschaft 30 Jahre Haft für den verurteilten weißen Ex-Polizisten gefordert.

Dieser habe seine Position in ungeheuerlichem Maße missbraucht, was tiefgreifende Auswirkungen auf das Opfer, dessen Familie und die ganze Gemeinde gehabt habe. Die Verteidigung forderte dagegen lediglich eine Bewährungsstrafe und eine Haftstrafe, die durch die Zeit in Untersuchungshaft bereits verbüßt wäre. Ihr Mandant sei nicht vorbestraft gewesen und habe bis zur Festnahme ein gesetzestreues Leben geführt. Die Geschworenen hatten den ehemaligen Polizisten Ende April bereits schuldig gesprochen. Die Verkündung des Strafmaßes durch den Richter steht noch aus.



Vor gut einem Jahr hatte der Verurteilte dem unbewaffneten George Floyd minutenlang sein Knie auf den Hals gedrückt. Dieser flehte um Atemluft, verlor schließlich das Bewusstsein und starb. Der Fall löste eine Protestwelle gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA aus.

