Russland bewertet den tödlichen US-Angriff auf den iranischen General Soleimani als einen Verstoß gegen das Völkerrecht.

Dies habe der russische Außenminister Lawrow seinem iranischen Kollegen Sarif in einem Telefonat mitgeteilt, verlautetete aus dem Ministerium in Moskau. Lawrow habe zudem sein Beileid ausgedrückt. Der chinesische Außenminister Wang Yi erklärte in einem Telefongespräch mit Sarif, das riskante Verhalten der USA verstoße gegen die Normen der internationalen Beziehungen. Von einem Völkerrechtsbruch sprach auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Mützenich gegenüber der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf.



US-Außenminister Pompeo warf den Europäern mangelnde Unterstützung vor. Er sagte dem TV-Sender Fox News, die europäischen Verbündeten seien nach der Tötung Soleimanis - Zitat - "nicht so hilfreich" gewesen wie er gehofft habe. Die Briten, die Franzosen und die Deutschen müssten verstehen, dass das Handeln der Amerikaner auch in Europa Leben gerettet habe.



Die iranischen Revolutionsgarden drohten mit Angriffen auf das US-Militär im Nahen Osten. Ein Sprecher nannte als ein mögliches Ziel amerikanische Kriegsschiffe in der Meerenge von Hormus. In der irakischen Hauptstadt Bagdad gedachten tausende Menschen Soleimanis bei einem Trauermarsch. Dabei wurden auch anti-amerikanische und anti-israelische Parolen gerufen.