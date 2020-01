Die iranische Regierung sieht sich nach eigenen Angaben nicht mehr an das Atomabkommen von 2015 gebunden. Das meldet die Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf eine Presseerklärung. Damit werde der Iran sein Atomprogramm unbegrenzt weiterführen und auch Uran unlimitiert anreichern, heißt es.

Die Entscheidung könne zurückgenommen werden, falls die USA ihre Sanktionen aufheben. Man werde weiter mit der Internationalen Atomenergie-Behörde zusammenarbeiten.



In dem in Wien geschlossenen Abkommen hatte der Iran mit den fünf UNO-Vetomächten und Deutschland vereinbart, sein Nuklearprogramm so zu ändern, dass er keine Atombomben bauen kann. Im Gegenzug sollten Sanktionen aufgehoben werden. Die USA zogen sich aber 2018 aus dem Vertrag zurück und verhängten neue Strafmaßnahmen. Daraufhin setzte der Iran wichtige Klauseln des Abkommens außer Kraft, betonte jedoch, dass der Vertrag grundsätzlich weiter gelte.



Im Iran nahmen Hunderttausende an Trauerzügen für den von den USA getöteten General Soleimani teil. Seine Leiche war aus dem Irak nach Ahwas im Südwesten des Iran transportiert worden.



Auch in Maschhad im Nordwest-Iran kamen zahlreiche Menschen zusammen. Im Zusammenhang mit der Tötung Soleimanis bestellte die iranische Regierung den deutschen Geschäftsträger in Teheran ein. Dies wurde mit inakzeptablen Aussagen von deutscher Seite begründet. Eine Regierungssprecherin in Berlin hatte den US-Angriff auf Soleimani als Reaktion auf vom Iran ausgehende Provokationen bezeichnet.

Irakisches Parlament fordert Abzug der US-Truppen

Das irakische Parlament forderte ein Ende aller ausländischen Militäreinsätze. Aktuell sind etwa 5.000 US-Soldaten im Irak stationiert. Die Abgeordneten verabschiedeten eine entsprechende Resolution und folgten damit einer Aufforderung des irakischen Ministerpräsidenten Mahdi. Darin heißt es, der Einsatz der von den USA geführten Anti-IS-Koalition müsse beendet werden. Die Regierung in Bagdad solle ihre Bitte um Beistand zurückziehen.



Zuvor hatte Mahdi vor dem Parlament erklärt, ein Abzug der ausländischen Streitkräfte wäre für den Irak das Beste - ungeachtet aller innen- und außenpolitischen Schwierigkeiten, die eine solche Entscheidung mit sich brächte. Zwischen 2011 und 2014 seien keine US-Soldaten im Irak gewesen. In dieser Zeit hätten die Beziehungen zwischen seinem Land und den USA nicht gelitten.



Mahdi nannte die Tötung Soleimanis sowie eines pro-iranischen Milizenführers durch einen amerikanischen Luftschlag ein politisch motiviertes Attentat. Soleimani war am Freitag durch einen US-Luftschlag in der Nähe des Flughafens von Bagdad getötet worden.



Bundeskanzlerin Merkel telefonierte wegen des Konflikts zwischen dem Iran und den USA mit Frankreichs Präsident Macron und dem britischen Premier Johnson.



Ein Sprecher der Bundesregierung teilte mit, man sei sich einig, dass Deeskalation nun dringlich sei. Insbesondere der Iran müsse sich zurückhalten. Merkel, Macron und Johnson wollen sich den Angaben zufolge gemeinsam dafür einsetzen, dass sich die Spannungen in der Region reduzieren.

USA drohen mit weiteren Tötungen

Die USA drohten mit weiteren Tötungen iranischer Führungspersonen, sollte das Land amerikanische Ziele attackieren. Außenminister Pompeo sagte dem TV-Sender "Fox News", es gebe ein hohe Wahrscheinlichkeit für Attacken auf amerikanische Streitkräfte im Irak oder in Syrien. Die US-Demokraten warfen Präsident Trump vor, in einen Krieg mit dem Iran - Zitat - "hineinzustolpern". Ihr Anführer im Senat, Schumer, kritisierte, der Präsident verfüge nicht über die erforderliche Zustimmung des Kongresses für einen Krieg.



Großbritannien kündigte an, zwei Kriegsschiffe in den persischen Golf zu schicken, um die Handelsschifffahrt in der Straße von Hormus zu schützen. Die iranischen Revolutionsgarden hatten gestern US-Kriegsschiffe in der Meerenge als ein mögliches Ziel von Vergeltungsangriffen genannt.