Die Präsidentschaftswahl in Kasachstan ist nach Einschätzung internationaler Beobachter undemokratisch verlaufen.

Es seien fundamentale Freiheiten verletzt worden, teilte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan mit. Besonders kritisierte die Beobachtermission verbreitete Unregelmäßigkeiten am Wahltag selbst und die Festnahme hunderter Menschen bei friedlichen Demonstrationen.



Die Abstimmung zum neuen Staatsoberhaupt in Kasachstan gewann wie erwartet Übergangspräsident Tokajew. Nach Angaben der Wahlkommission erhielt er rund 71 Prozent der Stimmen. Tokajew gilt als Vertrauter des früheren Staatschefs Nasarbajew. Dieser hatte sein Amt im Frühjahr niedergelegt, nachdem er das zentralasiatische Land 30 Jahre lang autoritär geführt hatte.