Die Organisatoren der Olympischen Spiele in Tokio haben mit Blick auf die Corona-Situation ein weitgehendes Alkoholverbot verhängt.

Japanische Medien hatten zuvor berichtet, der Brauereikonzern Asahi habe als wichtiger Sponsor Druck ausgeübt, Alkohol für Zuschauer innerhalb der Wettkampfstätten zu erlauben. Nun erklärte Organisationschefin Seiko Hashimoto, Asahi habe das Verbot akzeptiert. Fans dürfen ausdrücklich auch keine alkoholischen Getränke auf die Zuschauerränge mitbringen. Ihnen wird auch untersagt, laut zu jubeln oder sich gegenseitig abzuklatschen.



Auch für das Olympische Dorf wurden strenge Regeln vereinbart. Athleten dürfen Alkohol lediglich privat auf ihren Zimmern trinken. Auch die bei Olympia traditionell üblichen Kondome werden nicht während der Spiele verteilt, sondern erst bei Abreise aus Japan.



Zu den Wettkämpfen, die in genau einem Monat beginnen, sind jeweils bis zu 10.000 einheimische Zuschauer zugelassen. Die Tickets werden per Lotterie vergeben. Maximal dürfen in allen Arenen die Hälfte der Plätze besetzt werden. Sollte sich die Infektionslage verschlechtern, könnten Zuschauer ganz ausgeschlossen werden. Aufgrund der Coronapandemie lehnen viele Japanerinnen und Japaner laut Umfragen die Durchführung der bereits um ein Jahr verschobenen Spiele ab.

