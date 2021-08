Die afghanische Paralympics-Mannschaft wird nicht an den Spielen in Tokio teilnehmen können.

Das bestätigte das Internationale Paralympische Komitee unserer Sportredaktion. In einem Statement hieß es, wegen der "ernsten Lage" in Afghanistan seien alle Flughäfen geschlossen und es gebe keine Möglichkeit für das Team, nach Japan zu reisen. Man hoffe, dass die Mannschaftsmitglieder in diesen Zeiten sicher seien und gesund blieben.



Die Wettkämpfe beginnen am 24. August.

