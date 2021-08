Bei den Olympischen Spielen in Tokio ist es zu einem Zwischenfall mit der belarussischen Leichtathletin Kristina Timanowskaja gekommen.

Die Sportlerin wird nach Angaben des Olympischen Komitees ihres Landes nicht weiter an den Wettbewerben teilnehmen. Hintergrund sind offenbar kritische Äußerungen der 24-Jährigen über belarussische Sportfunktionäre. Die Läuferin selbst bat in einem Video das Internationale Olympische Komitee um Hilfe. Sie solle ohne ihre Zustimmung außer Landes gebracht werden. Das Video wurde von einer oppositionellen belarussischen Athletenvertretung veröffentlicht, der Belarusian Sport Solidarity Foundation. Nach deren Angaben befindet sich Timanowskaja aber mitterweile in Sicherheit. Sie sei in der Obhut der japanischen Polizei und müsse das Land vorerst nicht verlassen.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.