Das Basketball-Team der USA hat die erste Niederlage bei Olympischen Spielen seit 2004 erlitten.

Im Top-Spiel der Vorrundengruppe A unterlag die Mannschaft von Trainer Gregg Popovich Frankreich mit 76:83. Damit verlor sie erstmals seit dem Halbfinale vor 17 Jahren in Athen gegen Argentinien wieder bei Olympia.



"Es wäre vermessen, wenn man immer glaubt, dass die Amerikaner einfach so durch das Turnier gehen und gewinnen", sagte Trainer Popovich. Man müsse genauso dafür arbeiten wie jeder andere. "Und in diesen 40 Minuten haben sie einfach besser als wir gespielt." Zuvor waren den US-Basketballern 25 Siege in Folge bei olympischen Sommerspielen gelungen.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.