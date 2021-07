Am Mittag werden die Olympischen Spiele in Tokio offiziell eröffnet. Die Veranstaltung mitten in der Corona-Pandemie steht in der Kritik. Die Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, Freitag, bezeichnete die Veranstaltung als "eigentlich nicht verantwortbar".

Sie verstehe zwar den Wunsch der Athleten, an den Spielen teilzunehmen, sagte die SPD-Politikerin dem rbb-Hörfunk. Wenn man aber sehe, was in der Welt los sei, passe die Veranstaltung nicht in die Zeit einer Pandemie. Freitag verwies darauf, dass fast 100.000 Menschen aus fünf Kontinenten zu den Spielen kämen.



Der frühere Generaldirektor des DOSB, Vesper, dagegen verteidigte die Spiele. Angesichts der vielen Schutz- und Hygienemaßnahmen sei die Durchführung verantwortbar, sagte Vesper im Deutschlandfunk. 85 Prozent der Athletinnen und Athleten seien vollständig geimpft. Viele von ihnen besäßen nur einmal in ihrem Leben die Chance auf eine Teilnahme. Daher hätten sie ein Anrecht auf die Austragung der Olympischen Spiele, betonte Vesper, der neben seiner früheren Aufgabe beim Deutschen Olympischen Sportbund auch Leiter der deutschen Delegation war. Olympia könne ein starkes Zeichen dafür sein, wie die Menschheit in derart dramatischen Zeiten zusammenstehe.

Mehr als 100 Corona-Fälle

Kurz vor der Eröffnung meldeten die Organisatoren 19 weitere Corona-Fälle. Damit steigt die Zahl der positiven Tests auf insgesamt 106. Die Wettbewerbe finden wegen der Pandemie ohne Zuschauer statt. Auch die Eröffnungszeremonie am Mittag wird erstmals vor fast leeren Rängen stattfinden. Erwartet werden rund 950 Gäste, unter ihnen Kaiser Naruhito. Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding führen das deutsche Team beim Einmarsch ins Olympiastadion als Fahnenträger an.

