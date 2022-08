Chinesisches Militärmanöver vor Taiwan

China hat mit seinem angekündigten Militärmanöver begonnen. Helikopter fliegen entlang der Küste von Pingtan Island, dem nächsten Punkt zu Taiwan. (Hector RETAMAL / AFP)

Japan habe bei der chinesischen Seite Protest eingelegt.

Die ausschließliche Wirtschaftszone ist ein Meeresbereich, der einem Staat unter anderem das alleinige Recht auf wirtschaftliche Ausbeutung gibt. Im Falle Japans reicht diese Zone fast bis an Taiwan heran.

Seit heute laufen in sechs Gebieten rund um Taiwan chinesische Militärmanöver, an denen nach Angaben aus Peking sowohl die Marine als auch die Luftwaffe beteiligt sind. Dabei seien auch Raketen für "Präzisionsschläge" abgefeuert worden. China will Taiwan mit den Manövern vor weiteren Unabhängigkeitsbestrebungen abschrecken und gleichzeitig die USA warnen, sich aus dem Streit herauszuhalten. Gestern hatte die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, Taiwan besucht. Die Führung in Peking hatte vor dem Besuch gewarnt und die Manöver als Reaktion darauf angeordnet.

