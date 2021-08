In Tokio hat die Abschlussfeier der Olympischen Spiele begonnen.

Zuschauerinnen und Zuschauer sind nicht erlaubt, lediglich Funktionäre und knapp 11.000 Athletinnen und Athleten nehmen teil. Für das deutsche Team trug Kanu-Olypmiasieger Ronald Rauhe die Flagge ins Stadion. Wie bei jeder Abschlussfeier wird im Laufe der Zeremonie die olympische Flagge eingeholt und an den kommenden Gastgeber überreicht, diesmal an Paris, wo die Sommerspiele 2024 geplant sind. Am Ende erlischt das olympische Feuer in Tokio.



Deutschland verzeichnete bei den Wettbewerben die schlechteste Medaillen-Bilanz seit 1990. Die Sportlerinnen und Sportler gewannen insgesamt zehnmal Gold, elfmal Silber und 16 Mal Bronze. Erfolgreichstes Team waren die USA vor China und Japan.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.