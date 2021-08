Die Olympischen Spiele in Tokio gehen heute zu Ende.

Bei den letzten Wettkämpfen geht es noch um 13 Goldmedaillen. Im Nationalstadion der japanischen Hauptstadt steht am Mittag die Abschlussfeier mit der Übergabe an den kommenden Gastgeber Paris und dem Erlöschen des olympischen Feuers an.

Diese Nachricht wurde am 08.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.