Die Olympischen Sommerspiele von Tokio sind zu Ende. Auf der Abschlussfeier im Stadion der japanischen Hauptstadt sprach IOC-Präsident Bach die traditionelle Schlussformel, das Olympische Feuer erlosch. Die nächsten Sommerspiele sollen 2024 in Paris stattfinden.

IOC-Präsident Bach nannte die Spiele in Tokio "Spiele der Hoffnung, der Solidarität und des Friedens". Zum Abschluss der Zeremonie im Tokioter Stadion wurde die olympische Flagge eingeholt und an die Bürgermeisterin von Paris, Hidalgo, überreicht.



Der Organisationschef der für 2024 geplanten Pariser Spiele, Estanguet, kündigte an, dass am Eiffelturm "die größte jemals gehisste Fahne" zu sehen sein werde. Sie soll 90 Meter hoch und fast 60 Meter breit sein – und damit fast doppelt so groß, wie die laut "Guiness Buch der Rekorde" bisher größte Flagge. Diese wurde in den Vereinigten Arabischen Emiraten gehisst.



Zuschauerinnen und Zuschauer waren zu der Abschlussfeier im Olympiastadion von Tokio nicht zugelassen, lediglich Funktionäre und knapp 11.000 Athletinnen und Athleten nahmen an der Feier teil. Für das deutsche Team trug Kanu-Olypmiasieger Ronald Rauhe die Flagge ins Stadion.



Deutschland verzeichnete bei den Wettbewerben in Japan die schlechteste Medaillen-Bilanz seit 1990. Die Sportlerinnen und Sportler gewannen insgesamt zehnmal Gold, elfmal Silber und 16 Mal Bronze. Erfolgreichstes Team waren die USA vor China und Japan.



Welche Bilanz der Olympischen Spiele die Menschen in Japan ziehen, erfahren Sie in dieser Reportage.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.