Mit einem Jahr Verspätung und überschattet von der Corona-Pandemie sind in Tokio die Olympischen Sommerspiele eröffnet worden. Die Zeremonie begann zunächst mit einer Schweigeminute zu Ehren der Covid-Opfer und in Gedenken an die Getöteten der Spiele in München 1972. Die Feier fand pandemiebedingt erstmals vor fast leeren Rängen statt.

Nur knapp 1.000 Gäste waren anwesend, unter ihnen der japanische Kaiser Naruhito. Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Wasserspringer Patrick Hausding führten das deutsche Team beim Einmarsch ins Olympiastadion als Fahnenträger an. Auch die deutschen Fußballer nahmen an der Eröffnungsfeier teil. Ein Teil der Mannschaft reiste aus Yokohama ins Olympische Dorf nach Tokio, um gemeinsam mit dem "Team D" ins Stadion einzulaufen. Schon vor der offiziellen Eröffnung standen die ersten Wettkämpfe in den Sportarten Rudern und Bogenschießen auf dem Programm. Am Samstag sind unter anderem Beachvolleyball, Boxen, Fechten, Geräteturnen und Gewichtheben an der Reihe.

Neue Sportarten in Tokio

Statt 42 Disziplinen in 28 Sportarten wie vor fünf Jahren in Brasilien finden nun 51 Entscheidungen in 33 Sportarten statt. Neu hinzugekommen sind die Sportarten Skateboard fahren, Surfen, Karate und Sportklettern. Zusätzlich kehrten Softball für die Frauen und Baseball für die Männer ins Programm zurück.

Mehr als 100 Corona-Fälle, Veranstalter in der Kritik

Die Olympischen Spiele finden wegen der Pandemie ohne Zuschauer statt. Kurz vor der Eröffnung meldeten die Organisatoren 19 weitere Corona-Fälle. Damit stieg die Zahl der positiven Tests auf insgesamt 106. Nicht zuletzt wegen des hohen Infektionsrisikos steht die Großveranstaltung in der Kritik. Die Vorsitzende des Sportausschusses im Deutschen Bundestag, Freitag, bezeichnete die Veranstaltung als "eigentlich nicht verantwortbar". Sie verstehe zwar den Wunsch der Athleten, an den Spielen teilzunehmen, sagte die SPD-Politikerin dem rbb-Hörfunk. Wenn man aber sehe, was in der Welt los sei, passe die Veranstaltung nicht in die Zeit einer Pandemie. Freitag verwies darauf, dass fast 100.000 Menschen aus fünf Kontinenten zu den Spielen kämen.

Vesper: Olympia als starkes Zeichen in der Pandemie

Der frühere Generaldirektor des DOSB, Vesper, dagegen verteidigte die Spiele. Angesichts der vielen Schutz- und Hygienemaßnahmen sei die Durchführung verantwortbar, sagte Vesper im Deutschlandfunk. 85 Prozent der Athletinnen und Athleten seien vollständig geimpft. Viele von ihnen besäßen nur einmal in ihrem Leben die Chance auf eine Teilnahme. Daher hätten sie ein Anrecht auf die Austragung der Olympischen Spiele, betonte Vesper, der neben seiner früheren Aufgabe beim Deutschen Olympischen Sportbund auch Leiter der deutschen Delegation war. Olympia könne ein starkes Zeichen dafür sein, wie die Menschheit in derart dramatischen Zeiten zusammenstehe.



Der Deutschlandfunk berichtet unter anderem in der Sendung Sport aktuell am Abend (22:50 Uhr) über die Eröffnung und die ersten Ergebnisse. Und auch im Dlf-Podcast Der Tag geht es heute um die Olympischen Spiele.

Diese Nachricht wurde am 23.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.