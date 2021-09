In Tokio sind die Paralympischen Spiele beendet worden.

In einer Show unter dem Motto "Harmonious Cacophony" führten Darstellerinnen und Darsteller Tänze auf, die die Botschaft von Vielfalt vermitteln sollten. Die Abschlusszeremonie fand pandemiebedingt nur mit rund 3.000 Ehrengästen, Funktionären und Journalisten statt. Auch die deutschen Athletinnen und Athleten waren aus Gründen des Infektionsschutzes bereits größtenteils abgereist. Die nächsten Paralympischen Spiele finden 2024 in Paris statt.



Bei den Wettkämpfen in Tokio gewannen die deutschen Sportlerinnen und Sportler 13 Goldmedaillen, zwölfmal Silber und 18mal Bronze. In der Gesamtwertung kam das Team damit auf Platz 12.



Die Dlf-Sportredaktion hat sich mit der Frage beschäftigt, ob Paralympische Spiele in der aktuellen Form die Trennung von Behinderten und Nichtbehinderten womöglich eher fördern könnten. Lesen Sie dazu hier ein Interview mit dem Inklusionsaktivisten Raul Krauthausen.

