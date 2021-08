Polen hat der belarussischen Olympia-Teilnehmerin Kristina Timanowskaja ein humanitäres Visum erteilt.

Das gab das polnische Außenministerium bekannt. Die Sportlerin stehe in direktem Kontakt mit polnischen Diplomaten in Tokio. In Kürze soll sie nach Polen ausreisen. Die 24-jährige Sprinterin hatte Kritik an belarussischen Sportfunktionären geübt. Daraufhin sollte sie nach Einschätzung der Opposition von den autoritären Behörden ihres Landes aus Japan entführt und nach Belarus gebracht werden. Polen und Tschechien boten ihr daraufhin Asyl an.



Die EU-Kommission sicherte Timanowskaja Solidarität zu und erklärte, der Versuch, sie mit Gewalt in ihr Heimatland zu bringen, sei ein weiteres Beispiel dafür, mit welcher Brutalität das Regime die Menschen in Belarus unterdrücke.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.