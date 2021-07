Bei den Olympischen Spielen in Tokio haben Patrick Hausding und Lars Rüdiger im Synchronspringen vom Drei-Meter-Brett die Bronzemedaille gewonnen.

Gold ging an Wang Zongyuan und Xie Siyi aus China, Silber an Andrew Capobianco und Michael Hixondie aus den USA. Für die deutschen Wasserspringer ist es die zweite Medaille in Japan, für Hausding die dritte Medaille bei seinen vierten und letzten Olympischen Spielen.



Ebenfalls eine Bronzemedaille gewann die deutsche Schwimmerin Sarah Köhler über 1.500 Meter Freistil.

