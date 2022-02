Star-Quarterback Tom Brady (AP Photo/Matt Patterson)

Der 44-Jährige teilte seinen Entschluss bei Instagram mit. "Ich habe meine NFL-Karriere geliebt, und jetzt ist es an der Zeit, meine Zeit und Energie auf andere Dinge zu konzentrieren, die meine Aufmerksamkeit erfordern", schrieb Brady. "Meine Karriere war eine nervenaufreibende Reise, weit jenseits dessen, was ich mir hätte vorstellen können, und voller Höhen und Tiefen". Er werde "diese Hingabe" zum Sport nicht mehr leisten. Bereits zuvor hatte Brady angedeutet, mehr Zeit mit seiner Familie verbringen zu wollen.

Brady ist der erfolgreichste Footballspieler der Geschichte: In 22 Jahren in der NFL gewann er sieben Super Bowls. Zwischen 2001 und 2020 spielte er für die New England Patriots und prägte mit sechs gewonnenen Super Bowls die erfolgreichste Ära in der Geschichte des American Footballs. Danach wechselte Brady zu den Tampa Bay Buccaneers und holte dort im ersten Jahr einen weiteren Titel.

