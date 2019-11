Tom Johnson

Rational Melodies Nr. I, X, XII, XV

Falling Thirds with Drum

Maximum Efficiency

Spaces

Deep Rhythms No. 1

Old Wine, New Bottle

John McAlpine. Klavier

Trio Omphalos

Mitschnitte vom 27.4.2019 im Loft, Köln

Der US-Amerikaner Tom Johnson, einst Schüler von Elliott Cater und Morton Feldman, komponiert mit Zahlensystemen. Die Töne seiner Stücke spiegeln diese logischen Reihen. Dadurch wirkt die Musik objektiv und frei von Emotionen. Denn Rationalität und Vernunft sind die Maßstäbe von Johnsons kompositorischer Arbeit.

Im April veranstaltete der Kölner Verlag "MusikTexte" ein Porträtkonzert im Kölner Loft, das der Deutschlandfunk mitschnitt. Das Kasseler Trio Omphalos und Pianist John McAlpine spielten Werke Johnsons aus fünf Jahrzehnten. Am 18. November dieses Jahres ist der Komponist 80 Jahre alt geworden.

