Der israelische Schriftsteller Tomer Gardi ist für seinen Roman "Eine runde Sache" mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichnet worden. (Shiraz Grinbaum)

Der in Israel geborene Autor wurde für seinen Künstler- und Reiseroman "Eine runde Sache" ausgezeichnet. Die Autorin Anne Weber wurde für ihre Übersetzung des Romans "Nevermore" von Cécile Wajsbrot aus dem Französischen geehrt. In der Kategorie Sachbuch überzeugte Uljana Wolfs "Etymologischer Gossip: Essays und Reden" die Jury.

Die mit insgesamt 60.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 2005 für herausragende Neuerscheinungen verliehen. Wegen der Corona-Pandemie fällt die traditionelle Leipziger Buchmesse, in deren Rahmen der Preis üblicherweise verliehen wird, in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge aus.

Am Mittwoch hatte der österreichische Schriftsteller Karl-Markus Gauß den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung erhalten. Der 67-Jährige wurde für sein Buch "Die unaufhörliche Wanderung: Reportagen" über besondere Menschen und Orte in Europa ausgezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 17.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.