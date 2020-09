"Toots and the Maytals"

Der Reggae-Musiker Toots Hibbert ist tot.

Wie sein Management mitteilte, starb er im Alter von 77 Jahren in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston. Mit seiner Gruppe "Toots and the Maytals" prägte Hibbert die Entwicklung des Reggae wesentlich mit. Zu den bekanntesten Songs der Band zählen "Funky Kingston", "Pressure Drop" und "Monkey Man".

