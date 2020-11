"Do The Reggay" heißt der Song, den Frederick "Toots" Hibbert gemeinsam mit seiner Band The Maytals 1968 veröffentlichte und damit gleich einem ganzen Genre einen Namen gab: Reggae. Zudem haben Toots & The Maytals die Musik vom Ska bis Rock Steady geprägt, sie verarbeiten Einflüsse von Soul und Funk und zelebrieren ihre Songs wie in einer Gospelmesse - vor allem live. Am 11. September 2020 ist die jamaikanische Reggae-Legende an den Folgen einer Covid-19-Infektion in ihrer Heimatstadt Kingston im Alter von 77 Jahren verstorben - ein Grund mehr, den Auftritt der Grammy-Gewinner Toots & The Maytals beim Kölner Summerjam Festival noch einmal zu genießen. Typisch, wie der Frontmann Toots mit seinem Bariton mal heiser und rau, mal butterweich und flehend seine Botschaften ins Publikum schickt, während seine Band groovt und Rhythmus-Gitarre und Keyboards sich genre-konform auf die Zählzeit "Und" fokussieren.