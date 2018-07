Nach den tödlichen Schüssen im kanadischen Toronto will der Stadtrat bei der Bundes- und Provinzregierung auf ein Verkaufsverbot für Handfeuerwaffen und Munition pochen.

Eine entsprechende Entscheidung traf das Gremium mit deutlicher Mehrheit. Am Sonntag hatte ein Mann im Zentrum von Toronto zwei Menschen erschossen und 13 weitere verletzt. Wie der Verdächtige an die Waffe kam, ist unklar. Behörden haben zudem noch kein Motiv für die Tat genannt, einen terroristischen Hintergrund aber ausgeschlossen. Laut seiner Familie soll der 29-Jährige an psychischen Problemen gelitten haben.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.